El Karting de AZK correrá el 7 de junio en Balcarce

En las últimas horas quedó confirmada la tercera fecha de la temporada para las categorías del Karting de AZK, que tendrá como escenario el Kartódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Las autoridades del Auto Club Balcarce anunciaron que la actividad se desarrollará durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, con la presencia de las distintas divisionales.

De esta manera, el karting regional volverá a presentarse en Balcarce en una fecha que promete convocar a pilotos y equipos de distintos puntos de la zona.

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