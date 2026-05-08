A 216 años de la Revolución de Mayo: acto oficial en la Parroquia San José

La Municipalidad dio a conocer que el próximo lunes 25 de Mayo se desarrollará el acto oficial en conmemoración del 216º aniversario de la Revolución de Mayo, fecha emblemática para la historia argentina y símbolo de los valores de libertad, unión y construcción colectiva.

La ceremonia tendrá lugar desde las 10 en el interior de la Iglesia “San José”, ubicada en calle 18 Nº 571, entre avenida Dr. René Favaloro y calle 15. La organización estará a cargo del Colegio Parroquial “Emilio Lamarca”, con el acompañamiento de autoridades municipales y educativas.

En esta oportunidad, la celebración también estará marcada por un hecho de profunda significación para la comunidad. El 140º aniversario del templo San José, espacio de encuentro espiritual, social y cultural que ha acompañado el crecimiento de generaciones de balcarceños.

“Honrar la historia es fortalecer nuestra identidad y renovar el compromiso con los valores que dieron origen a la Patria”, será uno de los ejes de una jornada que invita a la reflexión, la memoria y la participación ciudadana.

Desde el municipio se convoca a vecinos, instituciones intermedias y familias a sumarse a este encuentro conmemorativo.

Por otra parte, la Parroquia San José de Balcarce hizo extensiva la invitación a para acompañar las actividades previstas en el marco de los 140 años de vida del templo parroquial, considerado un acontecimiento trascendente para toda la comunidad.

El cronograma incluye:

Domingo 24: almuerzo parroquial abierto a toda la comunidad en el Club Ferroviarios. Las tarjetas se encuentran a la venta en la Secretaría Parroquial: Lunes, martes, jueves y viernes, de 15 a 19; miércoles, de 9 a 13.

Lunes 25, a las 18: Santa Misa aniversario presidida por Mons. Ernesto Giovando.