La Liga Balcarceña suspendió toda la actividad del fin de semana por las lluvias

La Mesa Directiva de la Liga Balcarceña de Fútbol resolvió suspender toda la actividad programada para este fin de semana debido a las intensas lluvias registradas en Balcarce y la zona durante las últimas 72 horas.

Según se informó, las precipitaciones dejaron los campos de juego y los accesos en malas condiciones, lo que imposibilita el normal desarrollo de los encuentros previstos. Además, desde la entidad señalaron que el pronóstico climático para hoy y mañana sábado no es favorable, situación que terminó de definir la medida.

De esta manera, no se disputarán los partidos ni actividades oficiales organizadas por la liga durante el fin de semana. En los próximos días se dará a conocer la reprogramación correspondiente de las fechas suspendidas.