A 77 años del Gran Premio Internacional “General San Martín” en Mar del Plata: Fangio el protagonista

Hace 77 años, la ciudad de Mar del Plata fue escenario de un acontecimiento histórico para el automovilismo nacional e internacional: el Gran Premio Internacional “General San Martín”.

La competencia reunió a pilotos de talla mundial que recorrieron el tradicional circuito del Torreón del Monje, con una extensión total de 4.045 metros y alrededor de 35 vueltas. El trazado bordeaba puntos emblemáticos de la costa marplatense: partía desde el sector del Torreón del Monje, pasaba por Cabo Corrientes, continuaba por Playa Saint James (actual Varese) y se extendía hasta Playa Bristol.

El denominado “Gran Premio Ciudad de Mar del Plata”, última fecha de la temporada de “Máquinas Especiales”, tuvo como gran protagonista a Juan Manuel Fangio, quien se consagró campeón en la que fue su primera victoria internacional, ante una multitud estimada en más de 200 mil personas.

Aunque hoy parezca lejano imaginar una carrera de Fórmula 1 por las calles de la ciudad, los fanáticos del automovilismo mantienen viva la ilusión de volver a disfrutar un espectáculo de semejante magnitud en la costa atlántica.