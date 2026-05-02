Avanzó la cuarta fecha del Apertura con triunfos clave y expectativa por el superclásico

Este sábado se disputó la primera parte de la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026 – “75° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, certamen organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol que además pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En Primera División, Atlético San Manuel se hizo fuerte en condición de local y superó por la mínima a Amigos Unidos, en un duelo cerrado que se definió por detalles. En otro de los encuentros de la jornada, y en la cancha de Ferroviarios, el equipo de la «Estación» no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 3-2 frente a Atlético San Agustín, en un partido con varias emociones.

Por su parte, Racing FC mostró solidez y eficacia para imponerse 2-0 ante Deportivo Los Pinos en el estadio “Juan Carlos Gentile”, sumando tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos.

La fecha tendrá continuidad este domingo con tres compromisos que generan gran expectativa. Se destaca el primer superclásico balcarceño entre Boca Juniors y River Balcarce, que se jugará en la cancha “Néstor Fabrizzi”. Además, Sportivo Trabajo Mitre será local ante Los Patos FC en el estadio “Antonio Cerono”, mientras que FC Agrarias se medirá con San Lorenzo en Club Teléfonos.

Todos los encuentros están programados para las 15:30, en una jornada que promete completar una fecha clave del certamen local.