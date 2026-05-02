Este lunes se realizará jornada contra el maltrato infantil

La Secretaría de Desarrollo Social confirmó que la actividad de sensibilización para la protección de niñas, niños y adolescentes se llevará a cabo este lunes 4, de 9 a 16, en Plaza Libertad.

Enmarcada en el “Día Mundial contra el Maltrato Infantil”, la propuesta apunta a fortalecer la prevención mediante acciones participativas y educativas, promoviendo el rol activo de las infancias como difusoras de derechos.

Se destacó la importancia de generar espacios de expresión para los más chicos, especialmente ante situaciones que muchas veces no logran comunicar en ámbitos formales.

La iniciativa forma parte del programa MUNA, desarrollado junto a UNICEF, y también invita a las familias a involucrarse y conocer el trabajo que se viene realizando en las aulas sobre esta temática.