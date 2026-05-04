Accidente entre un auto y un ciclista en avenida Pueyrredón

Un accidente de tránsito se registró este lunes, minutos antes de las 13, en avenida Pueyrredón (39) entre calles 4 y 6.

De acuerdo a la información recabada, el hecho ocurrió cuando un automóvil Ford Ka, que circulaba en dirección a avenida Caseros, colisionó con un hombre que se desplazaba en bicicleta por la misma arteria.

Como consecuencia del impacto, el ciclista cayó sobre el pavimento y sufrió diversos golpes. En el lugar fue asistido por personal del SAME y posteriormente trasladado al Hospital Municipal para una mejor atención.

En el sitio trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.