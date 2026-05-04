lunes 4, mayo, 2026

Se extendió plan de regularización hasta el 31 de mayo

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad recuerda que fue extendido hasta el 31 de mayo el plan de regularización de deuda.

El plan incluye quitas de importes equivalentes al 100% de los intereses por mora para pagos de contado (efectivo, débito o tarjeta de crédito en un pago), como así también la posibilidad de acceder a planes de pago de 2 a 24 cuotas contrafactura mensual con un interés por financiación de 3,5% mensual.

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios antes mencionados a toda la comunidad y evitar mayores costos que se podrían generar por restricciones del servicio o inicio de acciones legales se enviarán emails, mensajes de texto y WhatsApp, avisos de deuda e intimaciones de pago postales, se realizarán llamados telefónicos y visitas domiciliarias.

Para más información, se encuentran habilitados los siguientes medios de contacto:

· WhatsApp 2266 540793

· Teléfono 0810 345 4340

· Email consultas@osebal.com

· Horario de atención en oficina comercial de calle 17 N° 495: lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs

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