Se desarrolló jornada sobre el «Maltrato Infantil»

La Secretaría de Desarrollo Social llevó adelante este lunes una jornada abierta en la rotonda de Plaza Libertad, en el contexto del “Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil”, con el objetivo de promover vínculos respetuosos y generar conciencia en la comunidad.

La actividad, que había sido postergada desde el pasado 25 de abril, reunió a establecimientos de enseñanza, organizaciones y grupos locales en una propuesta dinámica donde niñas y niños asumieron un rol protagónico a través de espacios interactivos, juegos y actividades educativas.

Silvia Santamaría, agente de la dependencia municipal, explicó que la iniciativa apunta a “revertir lo que está pasando y lo que lamentablemente vivimos a diario, no solo en la ciudad sino también en el país”, y remarcó la importancia de “generar un espacio donde los chicos aprendan a vincularse desde otro lugar, no desde el maltrato, y que eso sea desterrado tanto entre ellos como en sus familias”.

Durante la jornada se dispusieron alrededor de veinte propuestas, entre las que se incluyeron talleres, intervenciones artísticas y actividades recreativas vinculadas al cuidado, la convivencia y la prevención de la violencia. “Los chicos son protagonistas frente a otros niños, porque sabemos que el intercambio entre pares es mucho más significativo”, señaló Santamaría.

Asimismo, destacó el compromiso de distintos sectores que se sumaron a la convocatoria. “La propuesta fue socializada con organizaciones y grupos como ´Las Cuenteras de la Cuadra´, que también participaron activamente”.

Por último, indicó que estas acciones se enmarcan en el trabajo articulado con el programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia), impulsado por UNICEF, a través del cual “se busca fortalecer espacios constructivos para el desarrollo integral de los chicos”.

En ese sentido, adelantó que durante mayo se pondrá en marcha una nueva iniciativa centrada en el juego como herramienta para fortalecer el vínculo entre niñas, niños y sus familias.