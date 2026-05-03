Vehículo chocó contra un caballo

Este domingo se registró un accidente en avenida Caseros. Un automóvil Volkswagen que circulaba por esa arteria, al llegar a la intersección con avenida Cereijo (31) y calle 29, impactó contra un caballo que se encontraba suelto.

Como consecuencia del fuerte choque, el animal quedó tendido sobre la cinta asfáltica con heridas de gravedad, mientras que el vehículo sufrió importantes daños materiales en la parte delantera.

En el lugar trabajó personal de la Policía Comunal, que se encargó de resguardar la zona y ordenar el tránsito, mientras se aguardaba la asistencia correspondiente para el equino y se realizaban las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.