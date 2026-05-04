Cinco podios para AACyC en la Tandil Adventure

La Asociación Civil Atlética Carreras y Concursos de Balcarce (AACyC) tuvo una destacada actuación este domingo 3 de mayo en la 18° edición de la Tandil Adventure, una exigente competencia de trail organizada por el Grupo Safe en los exigentes senderos serranos de Tandil.

Con una delegación de ocho atletas, el equipo balcarceño compitió en las distancias de 10 y 20 kilómetros, logrando un total de cinco podios y varias actuaciones sobresalientes. Entre los resultados más destacados se encuentran los triunfos de Sol De Vito, Adrián Cagni y Nicolás Circelli en sus respectivas categorías.

En la distancia de 10 kilómetros, Adrián Cagni completó el recorrido en 53 minutos y 3 segundos, ubicándose 5° en la clasificación general y logrando el 1° puesto en la categoría 45-53. Por su parte, Nicolás Circelli también se subió a lo más alto del podio en la categoría 36-44, tras finalizar 9° en la general con un tiempo de 56’49”.

En damas, Sol De Vito fue otra de las grandes protagonistas al imponerse en la categoría 18-35 con un registro de 1h05’25”, que además le permitió alcanzar el 7° lugar en la clasificación general femenina. La nota negativa la dio Rocío Massimino, quien debió abandonar la competencia debido a una lesión.

En los 20 kilómetros, Juan Edwards Molina se destacó al finalizar 15° en la general con un tiempo de 1h57’33”, resultado que le valió el 2° puesto en la categoría 45-53. Entre las damas, Andrea Ocampo se ubicó 4° en la categoría 43-50 (15° general) con 2h19’04”, mientras que Lorena Isasa logró subir al podio con un 3° puesto en la categoría 51+ (35° general) tras completar el recorrido en 2h35’13”. Rocío De Esteban, en tanto, finalizó 11° en la categoría 18-35 y 49° en la general femenina con un tiempo de 2h43’40”.

De esta manera, la AACyC volvió a dejar en alto el nombre de Balcarce en una de las competencias de trail más convocantes de la región, ratificando el gran presente de sus atletas en este tipo de desafíos.