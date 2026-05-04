Se abre inscripción para Becas Concursables del Fondo Municipal de las Artes 2026

La Subsecretaría de Cultura y Educación informa que a partir de la fecha y hasta el 11 de mayo, inclusive, permanecerá abierta la recepción de proyectos para aplicar a las Becas Concursables del Fondo Municipal de las Artes 2026.

Las bases, condiciones y reglamento vigente puede solicitarse por mail a la dirección de correo electrónico oficial: fmabalcarce@gmail.com

Para este año, se concursarán tres Becas individuales de $ 1.000.000 y dos Becas grupales de $ 2.000.000.

La ventanilla de subsidios con montos actualizados estará disponible desde el 4 de mayo también. En este caso, el apoyo económico puede solicitarse en caso de presentación o representación fuera del Partido de Balcarce, y los montos varían entre $ 400.000 y $ 1.200.000.

El FMA se encuentra en funcionamiento operativo desde 2024, habiendo entregado ya más de $ 9.000.000 entre Becas Concursables y Subsidios. Sus funciones son fomentar, estimular, desarrollar y premiar las actividades artísticas locales, así como su difusión apoyando económicamente al sector, además de contribuir con el desarrollo y distribución de proyectos artístico – culturales locales, para potenciar la industria cultural del distrito.