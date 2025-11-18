martes 18, noviembre, 2025

Accidente vial en Del Valle y 12: una persona hospitalizada

Un Ford Fiesta y un Ford Focus protagonizaron este martes por la tarde un siniestro vial en la intersección de avenida Del Valle y calle 12. Según las primeras informaciones, el Fiesta, que circulaba por calle 12, impactó contra el lateral izquierdo del Focus, que transitaba por la avenida.

Como resultado del choque, una persona sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

En el lugar intervinieron efectivos de la Estación de Policía Comunal y una ambulancia del SAME.

Este sería el segundo accidente registrado en la jornada, luego del ocurrido más temprano en la intersección de calles 25 y 6.

0
4
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.