Accidente vial en Del Valle y 12: una persona hospitalizada

Un Ford Fiesta y un Ford Focus protagonizaron este martes por la tarde un siniestro vial en la intersección de avenida Del Valle y calle 12. Según las primeras informaciones, el Fiesta, que circulaba por calle 12, impactó contra el lateral izquierdo del Focus, que transitaba por la avenida.

Como resultado del choque, una persona sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

En el lugar intervinieron efectivos de la Estación de Policía Comunal y una ambulancia del SAME.

Este sería el segundo accidente registrado en la jornada, luego del ocurrido más temprano en la intersección de calles 25 y 6.