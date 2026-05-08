Cáritas lanzó campaña de pañales, chupetes y mamaderas

Cáritas San José Balcarce lleva adelante una campaña en el marco del “Día Mundial de la Salud Mental Materna”, actividad que se mantiene desde hace más de quince años a través de su programa “Dulce Espera”.

Se trata de un espacio de acompañamiento destinado a madres y familias, que brinda asistencia desde el sexto mes de embarazo hasta los dos años de vida de niños y niñas. Además de colaborar con elementos esenciales para esta etapa, el programa ofrece escucha, contención emocional, orientación y herramientas fundamentales para transitar la maternidad y la crianza desde una perspectiva de salud perinatal y cuidado comunitario.

Acompañar a una madre también significa cuidar el desarrollo y bienestar de las infancias. Por ello, se reconoce y agradece profundamente el compromiso, la dedicación y la vocación solidaria con la que sostienen una tarea tan importante para la comunidad.

Punto de recolección

En este contexto, durante todo el mes de mayo se llevará adelante una colecta solidaria de pañales, chupetes, mamaderas y óleo calcáreo, con el objetivo de continuar acompañando a más familias de la ciudad.

Las donaciones podrán acercarse al CIC 1, ubicado en calles 20 y 3, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 y de 13 a 20.