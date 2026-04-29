Acuerdo entre el STM y el Ejecutivo: se levanta la medida de fuerza

En la jornada de este miércoles, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el Departamento Ejecutivo lograron alcanzar un acuerdo paritario tras una negociación que, según indicaron desde el gremio, fue compleja pero culminó con un resultado favorable para los trabajadores.

El entendimiento establece una serie de incrementos salariales progresivos. En abril se aplicará un aumento del 4% sobre el básico vigente, mientras que en mayo se sumará un 3% calculado sobre el básico de abril. Para junio, se incorporará un 2% al presentismo sobre el básico de mayo.

De cara al segundo semestre, en julio se contemplará la actualización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril, aplicado sobre el básico de junio, junto con el pase al básico de un punto del presentismo otorgado en junio. En agosto, en tanto, se sumará el IPC de mayo, más un punto acumulativo al básico, además del traslado del segundo punto del presentismo otorgado previamente.

Desde el sindicato destacaron la intervención del Ministerio de Trabajo y, en particular, la labor de su delegado local, Sergio Aranaga, a quien señalaron como un actor clave para destrabar y encauzar las negociaciones.

En paralelo, el Municipio asumió el compromiso de congelar los salarios de los tres directores del Hospital. Asimismo, se incorporó un aspecto considerado histórico por el gremio: por primera vez, la paritaria incluye a los profesionales de la carrera hospitalaria, quienes no podrán establecer acuerdos salariales por fuera de la negociación general.

Finalmente, desde el STM subrayaron que el resultado alcanzado responde al compromiso y la participación activa de los trabajadores municipales a lo largo de todo el proceso.