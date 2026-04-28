El Banco de Alimentos de Balcarce celebra su 3ª Cena Anual

El Banco de Alimentos de Balcarce convoca a la comunidad a participar de su 3ª Cena Anual, un evento solidario que busca reunir voluntades y recursos para continuar con la tarea de asistir a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad alimentaria en la región.

El encuentro tendrá lugar el viernes 15 de mayo a partir de las 21:00 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural de Balcarce, ubicada en Avenida Centenario 2175. La propuesta apunta a que vecinos, comerciantes e instituciones se unan en una noche especial bajo el lema de la solidaridad comunitaria.

Las tarjetas para participar tienen un valor de $50.000 y pueden adquirirse mediante transferencia bancaria al alias bda.balcarce. Una vez realizado el pago, los interesados deben enviar el comprobante junto con su nombre y apellido al número 2266 507791.