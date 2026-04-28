martes 28, abril, 2026

Vuelco en Ruta Nacional 226. un herido

Poco después del mediodía de este martes se registró un accidente vial en el kilómetro 88 de la Ruta Nacional 226, donde el conductor de una camioneta Renault Duster perdió el control del vehículo y terminó protagonizando un vuelco.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado despistó y quedó volcado a un costado de la ruta. El único ocupante, un hombre oriundo de Olavarría, sufrió algunos golpes que, en principio, no revestían gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios y personal de Seguridad Vial, quienes asistieron al conductor y realizaron las tareas preventivas correspondientes para evitar nuevos incidentes en la zona.

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