Detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar a su pareja

En las últimas horas, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) de Balcarce llevó adelante la detención de un hombre de 41 años, acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de una causa que tramita en la UFI Descentralizada de Balcarce.

Según informaron fuentes policiales, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 18 de abril, alrededor de las 8:30, en una vivienda ubicada en calle Chacabuco entre 5 y 7. En ese domicilio, la víctima —una joven de 21 años— convivía con el imputado desde hacía algunos meses.

De acuerdo al relato incorporado a la causa, la mujer venía atravesando situaciones de violencia desde hacía tiempo, aunque no había formalizado la denuncia por temor. Ese día, tras una discusión, el hombre la habría agredido verbalmente y posteriormente le propinó golpes de puño en el rostro y el cuerpo, lo que motivó la intervención del personal policial.

A partir de ese episodio se inició una investigación que luego quedó en manos de la SUBDDI. Con el avance de las actuaciones y la recolección de testimonios, se logró establecer la presunta autoría de los hechos, lo que derivó en la orden de detención.

El acusado fue finalmente detenido en calle 11 entre 2 y 4 y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia.