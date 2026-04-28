Conflicto municipal: hubo reunión, pero aún no hay acuerdo y continúa la medida de fuerza

Este martes por la mañana se llevó a cabo un encuentro entre el Departamento Ejecutivo y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), con el objetivo de destrabar la medida de fuerza vigente y avanzar hacia un acuerdo salarial.

El eje de la discusión continúa siendo la diferencia en el porcentaje de aumento. Desde el gremio reclaman una actualización del 9,4% en base a los últimos índices de inflación, mientras que el Ejecutivo habría acercado una propuesta del 8%. Además, se planteó la posibilidad de incluir ese incremento antes del pago del aguinaldo de junio, pedido que formuló el gremio.

En cuanto al impacto de la medida, el acatamiento es alto, aunque en algunos sectores se observa actividad normal. Entre ellos, se encuentran plazas y paseos, geriátricos municipales, áreas de Inspección, Desarrollo Social y dependencias del Municipio. Sin embargo, la incidencia es mayor en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPs) y en los Centros Integradores Comunitarios (CICs), donde se registran mayores complicaciones en la prestación de servicios.

De cara a las próximas horas, podrían surgir novedades, ya que el Departamento Ejecutivo se comprometió a evaluar el planteo realizado por el sindicato en la última reunión. Mientras tanto, los trabajadores que adhieren a la medida de fuerza continuarán con la protesta hasta que se logre un acuerdo.