Emotivo encuentro entre la Fundación Fangio y Franco Colapinto: intercambio de cascos y un legado que se proyecta a nuevas generaciones

En el marco de una jornada marcada por la pasión por el automovilismo en Buenos Aires, integrantes de la Fundación Fangio protagonizaron un encuentro especial con el piloto argentino Franco Colapinto, en el que se destacó tanto el valor simbólico como el vínculo entre generaciones.

La organización del evento permitió que todo se desarrollara con fluidez, y los representantes de la Fundación fueron de los primeros en ser recibidos por el joven piloto. Durante el diálogo, Colapinto recordó su experiencia al manejar un auto del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio en AutoClásica 2023, un momento que dejó huella en su carrera.

Uno de los puntos más significativos del encuentro fue el intercambio de cascos: la Fundación le obsequió a Colapinto una réplica del emblemático casco utilizado por Fangio, mientras que el piloto entregó uno propio que pasará a formar parte del patrimonio del museo. En ese sentido, se está trabajando en la creación de un sector exclusivo para la exhibición de cascos, que podría inaugurarse el próximo 22 de noviembre, cuando el museo celebre su 40° aniversario.

“El encuentro con Franco fue muy especial. A pesar de todos los compromisos que tenía por delante, nos dedicó un rato muy emotivo, donde pudimos intercambiar los cascos. Paralelamente, le agradecimos por seguir llevando el nombre de Fangio a través de su presencia en la Fórmula 1”, expresó Carli, integrante de la Fundación.

Otro aspecto destacado fue la gran presencia de jóvenes interesados en acercarse a Colapinto. Desde la Fundación subrayaron que su figura permite acercar la historia del automovilismo a nuevas generaciones. “Franco nos está permitiendo que otros públicos conozcan a Fangio. A través suyo, muchos más se interesan por la historia de la máxima categoría, y ese recorrido siempre tiene como punto de partida a Fangio”, agregó.

En cuanto a los festejos por el aniversario del museo, aún no se definió el cronograma oficial. Sin embargo, no se descarta la realización de una paella abierta al público como parte de las actividades conmemorativas.