Advierten problemática vehicular en Av. San Martín frente al tambo

Vecinos de avenida San Martín, en el sector de ingreso al tambo “La Matilde”, manifestaron su preocupación por la peligrosidad vial que se registra en la zona y solicitaron la intervención de las autoridades.

Según relataron a Puntonueve Noticias, uno de los principales problemas es el paso de vehículos a gran velocidad por la banquina, lo que genera situaciones de riesgo constantes para quienes transitan y trabajan en el lugar.

Los frentistas señalaron que al establecimiento ingresan y egresan de manera permanente vehículos lo que incrementa la posibilidad de siniestros. En este contexto, explicaron que el deterioro del pavimento obliga a los vehículos más pesados, como camionetas y camiones, a circular por la banquina, muchas veces a alta velocidad.

A su vez, advirtieron que la situación se vuelve aún más compleja debido a que algunos conductores reducen la marcha casi a cero por la presencia de un lomo de burro, generando diferencias bruscas de velocidad en un mismo tramo.

“Entre las 14:30 y las 15 este tramo se convierte en un autódromo”, expresaron los vecinos, quienes insistieron en la necesidad de medidas urgentes para prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial en el sector.