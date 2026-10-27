Agredió a su pareja, huyó y fue detenido tras dos horas de búsqueda

Un hombre fue detenido este martes luego de agredir a su pareja en una vivienda ubicada en calle 14, entre 7 y 9. Tras el episodio, el individuo se dio a la fuga y fue localizado por personal de la Policía Comunal luego de aproximadamente dos horas de búsqueda.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando, luego de una discusión en el domicilio, el hombre habría agredido a su pareja.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos de la Estación de Policía Comunal desplegaron un operativo cerrojo para dar con el paradero del agresor.

Finalmente, después de aproximadamente dos horas de búsqueda, los uniformados lograron localizarlo y concretaron su detención.