Se viene la segunda edición de la carrera homenaje al profesor Luis Vildoza

El próximo domingo 1 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición de la carrera homenaje al recordado profesor Luis Vildoza. Mientras avanzan los preparativos organizativos, se encuentra abierta la inscripción para participar de la propuesta deportiva, que contará con una prueba competitiva de 10 kilómetros y una correcaminata de 5 kilómetros.

La actividad comenzará a las 10, con punto de partida en la Subsecretaría de Deporte y Recreación, ubicada en avenida Suipacha (32), entre las calles 27 y 29.

La iniciativa busca recordar la figura del profesor Luis Vildoza a través de una jornada que reunirá a corredores y vecinos en torno a la actividad física.

Inscripción gratuita

La participación es libre y gratuita. Los interesados podrán inscribirse de manera presencial en la oficina de la Subsecretaría de Deporte y Recreación, de 7 a 13, o completar el formulario disponible en internet.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/cBJ8TABbw9MPJz7r8

El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el jueves 29 de octubre, inclusive.

De esta manera, Balcarce se prepara para una nueva jornada deportiva en homenaje a Luis Vildoza, con dos alternativas para participar: los 10K competitivos y la correcaminata de 5K.