Colegios privados bonaerenses: autorizan aumentos de hasta el 3% en noviembre y diciembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó nuevos valores para las cuotas de los colegios privados que reciben aporte estatal. Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), los aranceles podrán aumentar hasta un 3% en noviembre y hasta otro 3% en diciembre, de acuerdo con los cuadros correspondientes a cada categoría de establecimiento.

La medida, conocida este lunes, se verá reflejada en las boletas que las familias recibirán a comienzos de noviembre. La actualización había sido solicitada por AIEPA ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, luego de los acuerdos salariales alcanzados por la Provincia con los docentes.

Si bien la autorización permitirá actualizar los ingresos de las instituciones, desde la entidad señalaron que el mecanismo vigente no contempla de manera integral los mayores costos que deben afrontar los establecimientos.

El desfasaje entre salarios y aranceles

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones generan diferencias económicas que terminan siendo absorbidas por los propios colegios.

“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, sostuvo.

De acuerdo con las estimaciones de la asociación, los importes que las instituciones no pudieron recuperar representan aproximadamente el 25% de los ingresos correspondientes a una cuota mensual.

Zurita ejemplificó que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre. Además, señaló que los establecimientos no están habilitados para realizar cobros retroactivos que permitan compensar las diferencias acumuladas.

Preocupación por los meses de verano

Otro de los puntos planteados por AIEPA es la incertidumbre respecto de enero y febrero de 2027, cuando los colegios deben afrontar sus obligaciones salariales sin percibir los ingresos habituales por cuotas.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, advirtió Zurita.

Como antecedente, la asociación recordó que durante el verano anterior se dispusieron incrementos salariales del 1% en diciembre, con incidencia sobre el sueldo anual complementario, del 2% en enero y del 1,5% en febrero. Según indicó, esos aumentos no pudieron trasladarse anticipadamente ni recuperarse posteriormente a través de los aranceles escolares.

Para la entidad, esta situación afecta especialmente la capacidad financiera de los establecimientos durante el receso de verano, cuando deben continuar cumpliendo con sus compromisos económicos.

El reclamo de las instituciones

“Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, afirmó el secretario ejecutivo de AIEPA.

Desde la asociación consideran necesario revisar el mecanismo de autorización de cuotas para que las actualizaciones contemplen oportunamente los compromisos salariales y eviten la acumulación de costos que las instituciones no pueden recuperar.

El planteo apunta a preservar la sostenibilidad económica de los establecimientos educativos y garantizar la continuidad de los servicios.

Los nuevos aranceles

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó los cuadros de aranceles básicos para noviembre y diciembre de 2026, correspondientes a los establecimientos de gestión privada que reciben aporte estatal.

Los valores específicos dependen de la categoría de cada institución y del porcentaje de aporte estatal que recibe. El detalle de los nuevos aranceles deberá consultarse en los cuadros oficiales correspondientes a cada nivel y categoría educativa.