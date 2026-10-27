La Escuela Primaria Nº 10 presentará el proyecto “Manos en la Tierra”

La Escuela Primaria Nº 10 “Malvinas Argentinas” realizará el próximo viernes 30 de octubre la primera edición del proyecto y muestra institucional “Manos en la Tierra: un proyecto por la convivencia y la identidad”, una propuesta educativa que busca compartir con la comunidad los aprendizajes, las experiencias y el trabajo desarrollado por alumnos y docentes.

La jornada, que cuenta con la invitación de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, se llevará a cabo de 10 a 15 en las instalaciones del establecimiento, ubicado en la intersección de las calles 6 y 5.

Durante el encuentro, la escuela abrirá sus puertas para que vecinos y visitantes puedan conocer las distintas propuestas y producciones realizadas en el marco del proyecto, que promueve la convivencia, el fortalecimiento de la identidad y el intercambio de experiencias.

De esta manera, la iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre la institución educativa y la comunidad, poniendo en valor el trabajo colectivo y los aprendizajes construidos a lo largo del proyecto.

La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de esta jornada educativa y acompañar la primera muestra institucional de “Manos en la Tierra”.