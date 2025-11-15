Aldosivi ganó un partido electrizante y aseguró su permanencia en la máxima categoría

En una definición vibrante disputada en el estadio José María Minella, Aldosivi derrotó 4-2 a San Martín de San Juan y garantizó su continuidad en la primera división del fútbol argentino. El equipo marplatense revirtió un marcador adverso y terminó celebrando una jornada que quedará en la memoria de sus hinchas.

El conjunto visitante manejó mejor la pelota durante un primer tiempo de bajo vuelo. Generó las situaciones más claras: un cabezazo de Diego “Pulpo” González exigió una reacción destacada de Jorge Carranza, quien también había desviado antes un tiro libre de Sebastián González. Aldosivi respondió con una corrida de Natanael Guzmán por derecha, aunque su definición salió muy desviada.

En el inicio del complemento, Justo Giani tuvo una oportunidad franca de cabeza, pero su remate fue directo a las manos de Borgogno. Con el correr de los minutos, el partido se volvió tenso y los nervios se hicieron sentir en ambos equipos.

San Martín abrió el marcador tras una acción revisada por el VAR. Tomás Fernández envió un centro preciso, Santiago Barrera alcanzó a desviar y la pelota se le escapó a Carranza, lo que derivó en el 1-0. Sin embargo, Aldosivi reaccionó cerca de la media hora: tras una segunda jugada de pelota parada, Yonathan Cabral bajó el balón y Santiago Moya definió para establecer el 1-1, desatando una explosión en el Minella.

La remontada se aceleró apenas dos minutos más tarde. Un saque de arco derivó en un pivoteo de Agustín Palavecino y, tras el control, Franco Rami definió entre las piernas del arquero visitante para el 2-1.

El cierre del partido mantuvo la tensión. A los 39’, Moya cometió una infracción sobre Orihuela dentro del área; el VAR intervino y Nicolás Ramírez sancionó penal. Fernández convirtió a los 42’ y selló el 2-2 parcial.

La respuesta marplatense fue inmediata: un error defensivo de San Martín permitió que Giani anotara el 3-2 y devolviera el alivio al local. Ya en tiempo adicionado, Aldosivi tuvo su propio penal y Ayrton Preciado lo cambió por gol, decorando el 4-2 definitivo.

Con esta victoria, Aldosivi aseguró su permanencia en la máxima categoría y celebró una jornada cargada de tensión, emociones y un final feliz para su gente.