El martes vendrían integrantes de la ACTC

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) tiene previsto visitar este martes el autódromo Autódromo Juan Manuel Fangio para verificar el estado de las obras y evaluar si el circuito está en condiciones de recibir una competencia de las TC Pick Up.

El director de planificación y obras de la ACTC, Roberto Argento, confirmó que integrantes de la entidad volverán a Balcarce para observar el avance de los trabajos y realizar una nueva inspección técnica.

“La idea es que las TC Pick Up puedan correr en Balcarce, pero para ello hace falta que se terminen algunas obras, aunque valoramos todo lo que se hizo hasta el momento”, señaló Argento.

Mientras continúan las tareas en el escenario serrano, la comisión directiva de la ACTC dispuso realizar visitas periódicas cada 15 días con el objetivo de seguir de cerca la evolución de las obras y elevar informes técnicos que permitan determinar cuándo el circuito balcarceño estará habilitado para recibir nuevamente competencias nacionales.

La posibilidad de que las TC Pick Up lleguen a Balcarce representa una expectativa importante para el automovilismo local y regional, en medio del proceso de recuperación y puesta en valor del histórico trazado.