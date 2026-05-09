Vehículo impacto contra un camión y quedó debajo: dos heridos

En la madrugada de este sábado se produjo un accidente vial en la intersección de avenida Italia (107) y Caseros, donde un automóvil impactó contra un camión y dejó como saldo dos personas heridas.

Según se informó, por causas que se intentan establecer, un Fiat Uno colisionó contra el lateral izquierdo de un camión Ford Cargo. A raíz del fuerte impacto, parte de la estructura del vehículo menor quedó debajo del chasis del transporte de carga.

En el lugar trabajó personal de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes asistieron en las tareas de control y ordenamiento del sector.

Como consecuencia del siniestro, dos mujeres que viajaban en el Fiat Uno sufrieron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para recibir atención médica.