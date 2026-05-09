El pueblo «Tricolor» llora la partida de Abdul Cerono

La partida de Abdul Cerono deja un vacío enorme en el corazón del fútbol balcarceño. No se va solamente un exjugador o un referente deportivo; se va una parte viva de la historia de Amigos Unidos, un hombre que supo representar como pocos el verdadero significado de pertenecer a un club y defender sus colores con el alma.

El “Negro” fue de esos nombres que trascienden generaciones. Dentro de la cancha dejó fútbol, entrega y compromiso; fuera de ella, dejó el ejemplo de la humildad, el respeto y el amor incondicional por la camiseta tricolor. Quienes lo vieron jugar lo recuerdan por su pasión, pero quienes compartieron momentos con él seguramente lo recordarán aún más por su calidad humana.

Hay personas que no necesitan títulos ni reconocimientos para convertirse en eternas. Abdul Cerono logró algo mucho más importante: ganarse el cariño genuino de todo un pueblo. Por eso hoy el dolor es colectivo, porque su historia está unida para siempre a la identidad de Amigos Unidos y al sentimiento de tantas generaciones de hinchas.

En tiempos donde muchas veces el fútbol parece olvidar sus raíces, figuras como el “Negro” nos recuerdan que los clubes también se construyen con valores, memoria y sentido de pertenencia. Su legado quedará en cada recuerdo compartido, en cada charla de tribuna y en cada corazón tricolor que seguirá nombrándolo con orgullo.