Allanamiento por hurto en Balcarce: secuestran prendas y notifican a un imputado con antecedentes

En horas de la tarde de este miércoles, personal de la Estación de Policía Comunal, en conjunto con efectivos de la SubDDI local, llevó adelante un procedimiento de allanamiento, registro y secuestro en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle 30 entre 5 y 3.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de la doctora Lucrecia Bustos, a solicitud de la Fiscalía local encabezada por el doctor Rodolfo Moure, en el marco de una investigación por un hecho de hurto.

Según se informó, el episodio que dio origen a la causa ocurrió el martes pasado, alrededor del mediodía, cuando una vecina denunció la sustracción de un teléfono celular y dinero en efectivo desde el interior de su vivienda. El aparato fue recuperado en el mismo momento del ilícito por familiares de la víctima.

Durante el allanamiento, los efectivos procedieron al secuestro de prendas de vestir con características similares a las que habría utilizado el autor del hecho al momento de cometer el delito.

El imputado, quien cuenta con amplios antecedentes penales, fue notificado de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto y quedó a disposición del magistrado interviniente.