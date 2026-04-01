Allanamiento positivo por hurto: identificaron a los autores y secuestraron pruebas

Personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, en conjunto con efectivos de la SubDDI local, llevó adelante en horas de la tarde una diligencia judicial en el marco de una investigación por un hecho de hurto ocurrido días atrás.

El procedimiento, que consistió en una orden de allanamiento, se realizó en inmediaciones de las calles Maipú y 105, donde se avanzaba sobre una causa vinculada a la sustracción de una tarjeta de débito a un vecino de la ciudad. Según se pudo establecer, tras el robo, los autores habrían utilizado el plástico para realizar compras en distintos comercios de Balcarce.

Fuentes oficiales indicaron que el operativo arrojó resultado positivo, permitiendo la identificación de los presuntos responsables del hecho, así como también el secuestro de las prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

Los implicados fueron notificados de la formación de la causa por el delito de hurto y quedaron a disposición de la Justicia.