Allanamientos por herir a un hombre con arma blanca

En las últimas horas, personal de la SubDDI local, a cargo de la comisaria inspectora Maira Perrotta, llevó adelante dos allanamientos en el marco de la investigación por una violenta pelea ocurrida el pasado fin de semana, que dejó como saldo a un hombre herido con cortes de arma blanca.

El hecho se registró el domingo, alrededor de las 14:30, cuando un hombre y una mujer que circulaban a pie por calle Maipú entre calles 3 y 5, fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban en un motovehículo. Según se informó, los agresores descendieron y atacaron violentamente a las víctimas para luego darse a la fuga. Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió un grave corte en el tórax provocado con un arma blanca.

En el lugar intervino personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Balcarce, quienes asistieron a las víctimas y trasladaron al herido al hospital local. Posteriormente, se convocó a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y el levantamiento de rastros.

Horas más tarde, la causa fue girada a la SUBDDI, que a partir de la declaración de la víctima, testimonios recabados y el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local, logró identificar a los presuntos autores del hecho. Tras establecer sus domicilios, se solicitaron a la UFI local órdenes de allanamiento, requisas personales y secuestro de elementos de interés.

Con las órdenes ya otorgadas, en las últimas horas personal de la SubDDI, junto a efectivos de Policía Comunal y del Comando de Prevención Rural, concretó dos procedimientos: uno en calle 10 al 200 y otro en calle Chacabuco, entre 5 y 7.

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro del motovehículo presuntamente utilizado en el ataque, documentación de interés para la causa y prendas de vestir que coinciden con las utilizadas al momento del hecho.

Asimismo, los dos sospechosos —ambos mayores de edad y con antecedentes delictivos— fueron aprehendidos, notificados de la formación de la causa y puestos a disposición de la Justicia.