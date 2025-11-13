Alumnos de la Escuela N°13 visitaron la Municipalidad

Estudiantes de cuarto año de la Escuela Primaria Nº 13 “Independencia Nacional” realizaron una enriquecedora visita al Palacio Municipal con el propósito de conocer cómo funciona la Administración local, siendo acompañados por sus respectivas docentes.

Durante la recorrida, los niños y niñas pudieron dialogar con el intendente Esteban Reino, quien les explicó de manera didáctica cuáles son sus responsabilidades y cómo se toman las decisiones que afectan a la comunidad.

La actividad se desarrolló en dos turnos: el grupo de la mañana asistió a las 10, mientras que los alumnos del turno tarde participaron a las 13. La propuesta buscó acercar a los más pequeños al ámbito institucional y fomentar el interés por la vida democrática del distrito.