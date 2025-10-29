Alumnos de Napaleofú fueron reconocidos a nivel nacional por Cadena 3

La Escuela de Educación Secundaria N° 1 de Napaleofú fue reconocida a nivel nacional al resultar ganadora de la edición 2025 del certamen “Sueños de Radio”, impulsado por Cadena 3 Argentina. Esta iniciativa federal busca fomentar la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo entre jóvenes de distintas provincias.

El equipo de la emisora arribó este martes a la localidad para concretar la entrega del estudio digital de radio completamente equipado, un valioso recurso tecnológico que permitirá a los alumnos seguir desarrollando su proyecto y fortalecer sus aprendizajes en el ámbito de la comunicación.

El grupo de quinto año obtuvo el primer puesto en la categoría Turismo con una propuesta que buscó “poner a Napaleofú en el mapa”, destacando los valores, la historia y la identidad de su comunidad. El proyecto fue acompañado por los docentes Paola De Niro y Fabio Fuentes, quienes remarcaron la importancia de generar oportunidades educativas que despierten vocaciones y promuevan la participación activa de los jóvenes.

Durante la visita, estudiantes, familias y docentes compartieron una jornada de profunda emoción, marcada por el orgullo de haber logrado este reconocimiento entre más de 450 escuelas participantes de todo el país.