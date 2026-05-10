INTA oficializó un nuevo retiro voluntario y proyectan reducir cerca de 1.000 puestos de trabajo

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó la implementación de un nuevo Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, destinado exclusivamente al personal de planta permanente. La medida quedó establecida mediante la Resolución 144/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente del organismo, el balcarceño Nicolás Bronzovich.

De acuerdo a fuentes del Consejo Directivo del organismo, el Gobierno nacional no fijó un número específico de trabajadores a desvincular. Sin embargo, el presupuesto asignado por la Casa Rosada para este programa permitiría proyectar una reducción cercana a los 1.000 empleados, e incluso superior, dentro del plantel estable del instituto.

Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el INTA cuenta con alrededor de 6.000 trabajadores. En marzo pasado, la dotación total alcanzaba los 5.989 agentes, de los cuales 5.730 se encontraban bajo convenio colectivo de trabajo y el resto bajo otras modalidades de contratación, de acuerdo al Informe de Dotación de Personal en la Administración Pública Nacional, Empresas y Sociedades.

Las cifras reflejan una importante disminución en comparación con el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En enero de 2024, el organismo tenía una planta total de 6.924 trabajadores, es decir, cerca de 1.000 empleados más que en la actualidad.

Desde el entorno del organismo reconocieron además que el anterior programa de retiros voluntarios no alcanzó el nivel de adhesión esperado por el Gobierno nacional. No obstante, señalaron que las nuevas condiciones fueron mejoradas de manera significativa, por lo que esperan una mayor aceptación por parte de los trabajadores en esta nueva etapa.