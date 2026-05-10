domingo 10, mayo, 2026

Camión chocó contra camioneta: conductor se negó al test de alcoholemia

En la madrugada de este domingo se produjo un siniestro vial en la intersección de calles 9 y 8, donde un camión impactó contra una camioneta perteneciente a una heladería.
Tras el hecho, acudieron al lugar efectivos policiales y personal de Tránsito para realizar las actuaciones correspondientes. Según se informó, el conductor del camión se negó a realizar el test de alcoholemia, por lo que el vehículo quedó retenido.

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