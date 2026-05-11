Robaron en la vivienda del casero del Autódromo Juan Manuel Fangio

Un hecho delictivo generó indignación en las últimas horas en el predio del Autódromo Juan Manuel Fangio, luego de que delincuentes ingresaran a la vivienda del casero ubicada en el sector de boxes y se llevaran distintos elementos de valor.

Según relató el damnificado, autores hasta el momento no identificados aprovecharon la ausencia de la familia para entrar a la casa. Al regresar al lugar, descubrieron que la puerta estaba abierta y constataron el robo y un gran desorden generalizado.

Entre los elementos sustraídos se encuentran un televisor de 24 pulgadas, una netbook blanca, un parlante, una garrafa y ropa de niños.

De acuerdo a las primeras apreciaciones, se presume que los delincuentes habrían observado previamente los movimientos de la familia y actuaron cuando no había nadie en la vivienda. Un dato que llamó la atención es que al sector no ingresan vehículos ni motocicletas, por lo que quienes cometieron el robo habrían utilizado alguno de los accesos internos del predio para trasladar los objetos robados.

Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente en la Estación de Policía Comunal, que ahora trabaja para intentar esclarecer lo sucedido.

En diálogo con Radio Puntonueve, el encargado del lugar expresó su tristeza y malestar por la situación vivida. “Vamos a tener que seguir trabajando para reponer lo que nos robaron”, manifestó, además de lamentar la violación a la intimidad sufrida por su familia. Fue radicada la correspondiente denuncia.