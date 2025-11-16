Amenazas, daño y desobediencia: un joven de 25 años fue aprehendido tras incumplir una restricción y huir de la policía

Personal policial intervino este sábado en un hecho ocurrido en la calle 120 entre 33 y 35, donde una mujer de 37 años informó que su hermano, con una medida cautelar vigente por una causa anterior, se había presentado en su domicilio, amenazándola e incumpliendo la prohibición de acercamiento.

Los efectivos corroboraron lo sucedido y dio inicio a un operativo de búsqueda. El sospechoso, al advertir la presencia del móvil, intentó huir e incluso trató de ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en calle 120 y 31, donde rompió una ventana sin lograr entrar.

La persecución continuó hasta calle 126 entre 35 y 37, donde los efectivos lograron interceptarlo y proceder a su aprehensión.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la detención del joven por amenazas, daño y desobediencia, ordenando su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Tras cumplirse los recaudos legales, el detenido, de 25 años, fue trasladado a Batán por un móvil de la EPC Balcarce y entregado a la custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.