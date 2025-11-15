Aprehenden a hombre de 28 años vinculado a un robo

La Estación de Policía Comunal llevó adelante una investigación que permitió identificar al presunto autor de un robo ocurrido días atrás en una vivienda del barrio LDH. A partir de las tareas realizadas por el personal policial se certificaron los domicilios vinculados al sospechoso, lo que derivó en una orden judicial de allanamiento y detención.

El hecho investigado se inició el 13 de noviembre, cuando se tomó conocimiento de que autores desconocidos habían ingresado a una vivienda tras forzar una ventana de la cocina y sustrajeron un lavarropas, un microondas, una freidora y un televisor de 42 pulgadas.

Como resultado de la labor investigativa, se estableció la identidad del responsable, un hombre de 28 años, por lo que se solicitaron las medidas judiciales pertinentes.

Este viernes, personal policial cumplió con la orden de allanamiento en dos domicilios de la ciudad. En uno de ellos se procedió a la identificación y detención del acusado, en el marco de una causa por “Robo”, con intervención de la UFI Descentralizada Balcarce.

Tras cumplirse los recaudos legales, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.