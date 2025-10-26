Aprehenden a un sujeto por tener pedido de captura por robo

Un hombre de 33 años fue aprehendido por efectivos policiales luego de constatarse que registraba una captura activa y estaba implicado en un hecho de hurto y amenazas ocurrido días atrás en un comercio de la ciudad.

El episodio tuvo lugar el 23 de octubre, alrededor de las 23:00, en el almacén “Las Chicas del Indio 2”, ubicado en avenida Eva Perón esquina 114. Según la denuncia de la propietaria, un individuo conocido en el barrio como “El Chino” ingresó al local, tomó una botella de bebida alcohólica y se retiró sin abonarla. Al ser advertido por el hermano de la comerciante, un menor de 15 años, el sujeto lo amenazó expresándole: “Volvete porque te cago a puñaladas”, antes de huir.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Grupo Técnico Operativo (GTO), se logró establecer la identidad del autor. Durante un operativo de prevención, efectivos identificaron al sospechoso en calle Maipú esquina avenida Del Valle, donde se constató que poseía una captura activa dispuesta por la UFI Descentralizada Balcarce.

El hombre fue aprehendido e imputado por los delitos de hurto y amenazas con intervención de la UFIJE Descentralizada a cargo del Dr. Rodolfo Moure. Tras cumplimentar los recaudos legales, recuperó su libertad conforme lo establece el artículo 161 del Código Procesal Penal.