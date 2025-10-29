Aprehenden a una menor que intentaba robar en el CIC N° 2

En la noche del lunes, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce aprehendió a una adolescente de 17 años que fue sorprendida cuando intentaba sustraer elementos del interior del Centro Integral Comunitario (CIC) N° 2, ubicado en calle 116 Bis entre 15 y avenida Eva Perón.

El hecho ocurrió cuando la alarma del edificio comenzó a sonar, alertando a una efectiva policial que, aunque se encontraba de vacaciones en su vivienda cercana, salió de inmediato y observó a una joven salir corriendo desde el interior del establecimiento.

La uniformada logró interceptarla a pocos metros y la retuvo hasta la llegada del móvil policial. Luego, el personal de servicio procedió a la aprehensión formal de la menor y a su traslado a la dependencia local.

Intervino la Unidad Fiscal N° 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del Dr. Carlos Russo, quien dispuso la formación de causa por “tentativa de hurto” y ordenó que la joven fuera entregada a su progenitora una vez cumplidos los recaudos legales.

El procedimiento fue supervisado por el subcomisario Gastón Sánchez, jefe de la Estación de Policía Comunal de Balcarce.

