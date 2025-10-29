10.3 C
Balcarce
miércoles 29, octubre, 2025
Aprehendieron a un hombre que tenía pedido de captura por una causa de «Abuso sexual»

En el marco de los operativos de saturación que se desarrollan en el partido de Balcarce junto a distintas fuerzas de seguridad, personal del Comando de Prevención Rural detuvo en el kilómetro 294 de la ruta provincial 29 a un hombre mayor de edad, residente en General Pueyrredón.

El individuo se encontraba merodeando establecimientos rurales de la zona sin justificación. Al ser interceptado e identificado, se constató a través de Radio Estación de Policía Mar del Plata que poseía un pedido de captura activo por una causa caratulada “Abuso sexual con acceso carnal”, con fecha de alta del 29 de octubre de 2025.

Intervino el Juzgado de Garantías Nº 3 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Roza Frende, quien dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

