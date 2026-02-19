Aprenden a un hombre por agredir y amenazar con un hacha a su pareja delante de sus hijos

En la tarde del miércoles, alrededor de las 17:00 horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una discusión de pareja en un domicilio ubicado en calle 3 entre 8 y 10.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una mujer manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja. Según se informó, instantes antes el agresor también había dañado dos teléfonos celulares pertenecientes a la víctima y a uno de sus hijos menores de edad. Además, la habría amenazado de muerte utilizando un hacha que se encontraba en la vivienda para intimidarla.

En el interior del domicilio se hallaban los cuatro hijos menores de la pareja al momento del episodio.

Puesta en conocimiento la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, se dispuso la inmediata aprehensión del imputado por los delitos de «Lesiones Agravadas, Daño y Amenazas Calificadas», medida que fue efectivizada en el lugar por el personal policial actuante.

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, la víctima recibió asistencia médica por parte de una ambulancia del Hospital Municipal, mientras que los menores fueron resguardados por un familiar directo, con intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

La causa continúa bajo investigación judicial.