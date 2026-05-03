Secuestran vehículo: conductor tenía 1,60 de alcoholemia

En la mañana de este domingo se registró un incidente en la rotonda de las avenidas Centenario y Pueyrredón (39), donde el conductor de un Ford Fiesta no logró realizar la maniobra correspondiente y terminó atravesándola por encima.

Al intervenir personal del área de Tránsito y de la Policía Comunal, se constató que el ocupante se encontraba en estado de ebriedad. Tras realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Como consecuencia de la infracción, el vehículo fue secuestrado por las autoridades.