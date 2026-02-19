ARBal informa sobre la reducción del 50% en patentes

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) recuerda a los titulares de vehículos categoría B (camiones, camionetas, jeep, pickup y furgones) que podrán solicitar la reducción del 50% de patente de rodado mediante la respectiva acreditación de su afectación a la actividad económica.

Para realizar la gestión deberán ingresar a la oficina digital www.arbal.gob.ar o de forma presencial en planta baja del Palacio Municipal, calle 16 Nº 602.

La información sobre la documentación a presentar se encuentra disponible en la misma página web de ARBal, Decreto 60/2026. Cualquier inquietud podrá ser derivada al número de whatsapp 2266-678938.