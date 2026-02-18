ARBal presentó planes de regularización

La Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) informa la implementación de nuevos planes de pago destinados a la regularización de tasas municipales correspondientes a servicios urbanos, alumbrado público, red vial y obras.

Las propuestas contemplan quitas de intereses de hasta el 100 % para quienes opten por cancelar al contado o en hasta dos cuotas, brindando así una alternativa accesible para ponerse al día y evitar los costos adicionales derivados del inicio de acciones legales.

Asimismo, se incorporó la posibilidad de abonar de manera online a través del sitio oficial www.arbal.gob.ar, utilizando cualquier billetera virtual. También se encuentra habilitada la adhesión de facturas a las plataformas Red Link, Pago Mis Cuentas y Mercado Pago, facilitando el cumplimiento de las obligaciones desde distintos canales digitales.

Para recibir asesoramiento personalizado, los contribuyentes pueden acercarse a las oficinas de ARBal o de Aguas de la ciudad. Más información disponible en Instagram @arbal.ok y mediante los teléfonos y correos electrónicos habilitados para tal fin.