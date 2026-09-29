“Arte Fusión”: la Escuela de Arte Astor Piazzolla presenta su Expo Anual 2026 en el Museo Histórico

El Museo Histórico Municipal de Balcarce será escenario de “Arte Fusión · Expo Anual 2026”, una propuesta artística que reunirá distintas disciplinas y que podrá visitarse desde el 2 de octubre hasta el 1 de noviembre.

La actividad contará con la participación de alumnos y docentes de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla”, quienes presentarán trabajos vinculados con la música, la ilustración, las artes visuales y el diseño gráfico.

La exposición busca poner en valor el talento, la creatividad y el trabajo de quienes encuentran en el arte una forma de expresión, aprendizaje y construcción colectiva.

Desde el Museo Histórico Municipal destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que contribuyen al crecimiento de la comunidad artística y cultural de Balcarce.

“El arte vuelve a abrir nuevos caminos. Desde el MUHBA acompañamos y celebramos esta nueva propuesta, que fortalece nuestra comunidad artística y cultural. Formando creadores, abriendo futuros. Porque la cultura se construye entre todos”, señalaron desde la institución.

“Arte Fusión · Expo Anual 2026” permanecerá abierta al público durante todo el mes de octubre y permitirá conocer parte del trabajo desarrollado por estudiantes y docentes de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla”.