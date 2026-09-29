Un hombre fue detenido en Maipú por la SubDDI Balcarce por una causa de abuso sexual

Un hombre de 27 años, condenado en una causa por abuso sexual agravado y lesiones, fue detenido este lunes en la localidad de Maipú luego de incumplir el régimen de libertad asistida. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la SubDDI Balcarce, tras una investigación que permitió establecer el lugar donde se encontraba residiendo.

La detención se concretó en las últimas horas, luego de que los investigadores lograran determinar que el acusado se había instalado en Maipú hacía algunos meses.

Según informaron fuentes policiales, la SubDDI Balcarce recibió una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, en el marco de un expediente iniciado por un hecho de “abuso sexual agravado y lesiones” ocurrido en 2020.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos pudieron establecer que el hombre se encontraba residiendo en Maipú. Ante esta situación, una comisión de la SubDDI Balcarce se trasladó hasta esa localidad para concretar el procedimiento.

Finalmente, los agentes localizaron al acusado y efectivizaron su detención. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal N° 15 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.