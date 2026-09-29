Balcarce fue sede de una jornada regional por el Día Internacional del Sordo

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Sordo, que se celebra cada 19 de septiembre, el Complejo Polideportivo Municipal de Balcarce fue escenario de una jornada regional que reunió a más de 50 niños, jóvenes y referentes de distintas localidades.

La propuesta contó con la participación de delegaciones provenientes de Miramar, Mar del Plata y Balcarce, en una jornada que promovió el encuentro, la recreación y la integración de la comunidad sorda.

Entre las instituciones presentes se destacaron la Escuela Especial N° 515 “José A. Terry (h)” de General Pueyrredón, la Escuela Especial N° 501 “Solidaridad” de General Alvarado y la Asociación de Sordos de Mar del Plata (ASMAR), representada por su presidente, Maximiliano Godoy.

Por parte de la comunidad local estuvo presente Silvina Goycoechea, referente de la Asociación de Sordos de Balcarce.

Durante la jornada se desarrollaron distintas actividades recreativas coordinadas por los equipos docentes de las instituciones participantes. Además, se compartió un almuerzo de hamburguesas propiciado por la Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Balcarce (EMDAB).

La propuesta se completó con juegos y actividades al aire libre, coordinados por los profesores de la EMDAB, generando un espacio de encuentro y participación para todos los asistentes.

De esta manera, la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, bajo la coordinación de Omar Arreguito, continúa desarrollando propuestas vinculadas con la inclusión y la integración, al tiempo que mantiene la representación de Balcarce en diferentes competencias deportivas.