Psicólogos bonaerenses suspenden la atención a afiliados de IOMA por falta de pago

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires anunció una jornada de protesta contra IOMA que incluirá la suspensión de la atención a los afiliados de la obra social durante 24 horas.

La medida está prevista para este viernes 2 de octubre y alcanzará exclusivamente a pacientes de IOMA. Según informó la entidad profesional, la decisión responde a la falta de pago, total o parcial, de honorarios correspondientes a prestaciones realizadas durante los meses de junio, julio y agosto.

A través de un comunicado, el Colegio cuestionó los incumplimientos en los pagos y sostuvo que el cobro fuera de los plazos correspondientes representa una vulneración de los derechos laborales de los profesionales.

Desde la entidad remarcaron además que, pese a las dificultades registradas, los prestadores continúan sosteniendo la atención de sus pacientes y reclamaron respuestas concretas por parte de la obra social bonaerense.

Reclamo por la continuidad de los tratamientos

El conflicto también genera preocupación por su posible impacto en los afiliados que actualmente realizan tratamientos psicológicos. Los profesionales advirtieron que, si los inconvenientes en los pagos persisten, podría verse afectada la continuidad de las prestaciones.

La protesta se desarrollará durante toda la jornada del viernes. De acuerdo con lo informado por el Colegio, durante ese día los psicólogos que adhieran a la medida no atenderán a pacientes de IOMA.

El reclamo se suma a los planteos realizados por otros profesionales y prestadores de la obra social bonaerense, que vienen denunciando demoras y dificultades en el pago de las prestaciones.

Desde el Colegio señalaron que el objetivo de la medida es visibilizar la situación y reclamar la regularización de los pagos adeudados, al tiempo que remarcaron la necesidad de garantizar condiciones que permitan sostener la atención de salud mental de los afiliados.